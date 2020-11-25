Данные жертв репрессий хранят на сайте

Электронная база с данными о жертвах репрессий коммунистического режима "Украинский мартиролог ХХ века" запустили в Украине. Работает на сайте Государственной архивной службы.

Подобный портал был создан в 2006-м, но плохо пополнялся данными.

- Имели две цели - увековечить память погибших и предоставить информацию их потомкам. Могут узнать правду о родственниках, - говорит председатель Государственной архивной службы Анатолий Хромов, 35 лет. - Далее создадим современный справочник для поиска архивной информации.

В базе есть данные о 57 тыс. человек. Информацию о них исследователи собирали по уголовным делам, которые хранились в архивах советских органов госбезопасности.

- Часть исторических дел остаются в СБУ и Министерстве внутренних дел, - добавляет Хромов. - Планируем внести в систему еще 200 тысяч фамилий. Затем объединим все архивные поисковые базы на единой платформе.

Для поиска данных о человеке следует указать его имя и фамилию, дату рождения, ареста, приговора или смерти. Выбрать статью, по которой были обвинения.