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пятница, 27 июля 2018 05:45

Данные наблюдателей попали в Россию

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Внутренние документы Международной миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе попали в Федеральную службу безопасности России. Об этом заявил немецкий журналист Арндт Гинцель.

Журналист показал цифровой носитель информации. На нем - несколько внутренних документов миссии: отчеты об обстановке на Донбассе, контакты людей, с которыми общался председатель Александр Хуг, досье на каждого члена.

- Мы проверили подлинность документов, - говорит Арндт Гинцель. - Там много данных о наблюдателях - их адреса, номера телефонов, группы крови. Кто-то хотел знать слабые места этих работников. Документы российским агентам могли передать сотрудники ОБСЕ. Я подозреваю конкретного человека.

Глава миссии ОБСЕ Александр Хуг пообещал проверить информацию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предполагает, что россияне в составе миссии постоянно передают данные работникам ФСБ.

- В 2015 году я лично был свидетелем такой ситуации, - вспоминает военный эксперт Юрий Касьянов, 49 лет. - Мы проезжали рядом с позициями военных. Остановились и запустили беспилотник. Через 10 минут нашу группу начали прицельно обстреливать. А в отчетах ОБСЕ написали, что все было спокойно. Таких случаев немало. Многие сотрудники ОБСЕ являются негласными союзниками России.

Чем грозит Украине подобная утечка информации?

- Особой опасности нет. Данные - личные, касающиеся конкретных членов миссии. Если бы не немецкие журналисты, ФСБшники шантажировали бы сотрудников миссии: работаете на нас или мы обнародуем все. Теперь могут "слить" информацию о неудобных для них людях в сеть и таким образом заставить их уволиться.

Автор: Олександра ВАСИЛЕНКО
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