"Четыре или пять раз просил разрешения. Отвечали, что мы выполняем Минские договоренности"

- В 2014-м сердце защемило, когда по телевидению увидел бойца 93-й бригады "Чапу". Он еще молодой парень, подписал контракт, чтобы попасть на войну. А я цепляюсь за работу и какие-то материальные блага, - рассказывает 34-летний Артем Трегубенко, заместитель командира батальона по морально-психологическому обеспечению 3-го танкового батальона 93-й бригады "Холодный Яр".

- Пошел в военкомат и сказал, что хочу воевать добровольцем, ведь своей армии не нужен. Военком быстро дал бумаги, я подписал. Попал на учебный полигон для офицеров на базе военного института имени Тараса Шевченко.

Трегубенко до войны работал в инновационной компании и был фанатом столичного футбольного клуба "Динамо". В 2014-м отправился добровольцем на фронт. Служит по контракту в танковом подразделении, дали позывной "Петарда".

- Начало Майдана в 2013 году меня не тронуло. Я не обращал внимания на протесты студентов, пока их не побили. Ходил на работу, вел обычную жизнь. Но в первые дни 2014-го понял, что точка комфорта стала несколько иной. Поэтому начал приходить туда, чтобы помочь протестующим. Я сам киевлянин, поэтому день у меня начинался так - утром работа, вечером переодевался и ехал на Майдан. Если было тихо, возвращался домой.

"Чапа" подтолкнул вас к решению пойти воевать?

- Тогда много было факторов. Иловайский котел и страдания по убитым. Донецкий аэродром с его трагедией. С каждым военным эпизодом кольцо моих сомнений сужалось. Но интервью Александра Чапкина растрогало. Этот молодой танкист вдохновил меня на войну.

На полигоне нас учили на замполитов (офицер по работе с личным составом. - ГПУ). Изо всех преподавателей мне запомнился один. Он рассказывал о тактике боя, учил, как выжить, воевать.

Меня направили в танковую роту 93-й бригады.

Сначала хотели оставить в тылу, мол: "Классно разбираешься в компьютерах". Но я постоянно звонил ротному и настаивал на переводе ближе к передовой. У нас появились первые убитые - Николай Давыдов и пятеро раненых. После этого людей не хватало, и меня забрали на переднюю линию. Там я снова пытался попасть в окопы. Но ротный мне сказал: "Ты ничего не понимаешь в танках, поэтому занимайся бумагами".

Вы покинули танковые войска?

- Нет, наоборот, я залез в их середину - в танк. Там были отличные ребята. Иван Великий с позывным "Чайка" - механик-водитель, Сергей Ерефиев - наводчик, командир танка - Ярослав Мельниченко. Я начал приставать к ним, и они вынуждены были меня учить. Я понимал, что не имею права на ошибку. И скоро мои старания оправдали себя.

Многие ребята ушли в отпуск, некому было выезжать, и ротный позволил мне ехать на боевые. Сказал, чтобы я садился на место командира, там много умений не требуется.

Впервые сработал закон подлости. Танковая система подзарядки дала сбой, и снаряд не долетал. А здесь уже должен работать командир танка. Наводчик смотрит на меня и кричит: "Дублер". Я смотрю на него и развожу руками, не понимая, что от меня хотят.

Оказывается, если не срабатывает какая-то система, командир танка должен продублировать запуск снаряда. Я этого не знал. Наводчик показал, куда нажимать, я все сделал. Мы отработали по московским оккупантам и вернулись.

Когда вылезал из машины, меня всего трясло от эйфории. Я понимал, что в танке на меня смотрели бойцы, поэтому права на истерику или ошибку не имел. Уже на базе все ребята приветствовали меня. После этого у меня начались выезды, где я работал как рядовой боец, а не замполит.

Обучение при этом продолжалось. Помогал мне командир первого взвода Олег с позывным "Звягель". Человек-легенда, который полностью разобрал позицию оккупантов - "Вольвоцентр". Он профессиональный танкист, обожает бронетехнику.

Были выезды, запомнившиеся навсегда?

- 21 июля 2015-го приехал комбат "Кащей" и сказал, что нужно отработать по российским захватчикам. Наша база располагалась в селе Первомайском недалеко от Донецка. Мы быстро собрались и стали выезжать. Только приехали на позицию "Берлога", в нескольких метрах от нас стали падать мины. Машины остановились, связи между механиком-водителем и командиром нет. Механику кричат: "Ваня, Ваня - заведись". А он молчит. Были такие мысли, что его убили. Пришлось отступить, комбат кричал, что мы трусы.

Это негативная сторона медали, а положительная?

- Я выполнял обязанности командира роты. Вызвал меня начальник штаба. Мы обсудили вариант выезда наших танков, чтобы погасить вражескую артиллерию, которая надоедала пехотинцам. Это было начало августа, погода нам улыбалась. Дул ветер в нашем направлении, он относил звуки работающего двигателя танка от московитов. Поэтому мы с Максом, нашим "зампотехом", решили выезжать на позиции.

Тихо проехали через Водяное (село возле Донецка. - ГПУ) и остановились у крайней посадки перед аэропортом. На улице еще было светло. У нас было три танка Т-64. Первым командовал Макс Шамрай, вторым - Ваня Гиска с позывным "Батя" и третьим - я. Не было никакого плана, мы просто выехали наудачу. Начало темнеть, из-за терминала вышли российские самоходные артиллерийские установки. Развернулись в боевой порядок и начали насыпать.

Мы же в то время вылезли из танков и перешли на другой край посадки. Увидели, как они палят по нашим ребятам. Вернулись в танк и доложили по рации об этом. Расстояние до них составляло не более 1,5 километра, их можно было уничтожить прямой наводкой. В штабе дежурил замкомбата - "Ефим", который, возможно, не знал о нашей операции. Он не дал возможности работать.

Наверное, четыре или пять раз я просил разрешения. Мне отвечали, что мы придерживаемся Минских договоренностей. Экипажи матерились и не могли понять таких бессмысленных команд. И тут со штабом связался легендарный - "Оса" (Владимир Цирик, командир роты 93-й бригады "Холодный Яр", погиб 18 июля 2016-го. - ГПУ). Доложил, что со стороны аэропорта по ним работает танк. Я понимал, что "Оса" подыгрывает нам, чтобы мы могли работать.

Мы выехали и уничтожили три цели. После обстрела пришлось быстро бежать, мог прийти ответ. На следующее утро меня вызвали в штаб, "Ефим" кричал, что отдаст меня под трибунал. Я говорил ему, что не работал, вынужден был включить дурачка. Через несколько дней приехал комбат 3-го батальона "Дельта" и всех нас похвалил. Это было высшей наградой, тем более что это реальный крутой, боевой командир.

Мы потом общались с "Осой". Он говорил: "Молодцы, классно отработали". Я понимал, что это наша совместная работа.

Были еще такие результативные выезды?

- После Песков 93-я бригада вышла на Луганское направление. Там еще несколько раз танкистам пришлось работать и все. Вот уже пошел третий год, как наши танки не стреляют. Мы соблюдаем Минские договоренности. Я выполняю свою штатную и рутинную работу, ничто по сравнению с 2015-2016 годами.

Мотивированные бойцы покидают армию

- В первые годы войны была огромная часть мобилизованных. Они шли сюда, чтобы воевать, но не всегда вели себя достойно, - говорит Артем Трегубенко. - Мародерство, алкоголизм. Хотя, с другой стороны, обстоятельства заставляли их брать в руки оружие и лупить оккупантов. Иначе бы их самих уничтожили.

- За последние три года войны имеют место такие вещи, как купля-продажа позиций. Вместо мобилизованных пришли контрактники. Большинство из них не видели боев, поэтому им эта война не нужна. А желание получить удостоверение участника боевых действий и несколько тысяч гривен велико. Ребята, которые хотят воевать, но им не дают, - уходят из армии. Они не могут терпеть такое безрассудство. Не понимают, как так мириться с врагом на своей земле.