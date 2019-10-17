Четверо военных потянули 40-тонный танк

Танк Т-72 весом свыше 40 т передвинули на 3,35 м четыре атлета из кадрового резерва 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая базируется в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Рекорд Украины установили Константин Ильин, Валерий Газаев, Владимир Пиндус и Владимир Цифра 14 октября.

- Готовились тщательно, - рассказывает капитан команды атлетов Владимир Пиндус, 37 лет. - Задача сложная. Потому что в отличие от колесной техники, танк надо срывать с места каждый раз. Он не катится сам, как грузовик. Но мы хорошо подготовились, провели разминку.

- Атлеты планировали протянуть машину хотя бы 3 метра, а получилось больше, - говорит эксперт Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский. - Если бы танк просто сдвинули с места - это уже был бы рекорд. До этого времени в Украине этого никто не делал.