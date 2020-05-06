Быстрое снятие ограничений вызовет всплеск коронавируса

Одновременное снятия всех карантинных ограничений приведет к росту заболеваемости и быстрому распространению инфекции, говорят врачи.

— Мир не сталкивался с вызовами, когда столько людей изолировались. Четкого ответа, как правильно завершать карантин, нет. Понятно, что выходить нужно поэтапно, — говорит иммунолог Федор Лапий, 47 лет. — Ограничения работают. В странах, где не были объявлены, как в Беларуси, — неуправляемая ситуация, много смертей.

Во время долгого пребывания в закрытом пространстве у человека возникает нехватка витаминов, слабеют мышцы и кости. Прогулки будут вызывать крепатуру и усталость. Но физические нагрузки необходимо добавлять, чтобы поддерживать здоровье.

После выхода на улицу можно заболеть из-за контактов с другими людьми. Чтобы этого избежать, следует чихать и кашлять в локоть или шарф, а не в ладонь. Двери в заведения открывайте, нажимая на ручки частью руки, которая закрыта одеждой.

Люди, которые переболели коронавирусом, после снятия ограничений должны продолжать соблюдать дистанцию и носить маски. Бывают случаи, когда повторно инфицировались. И болезнь протекала тяжелее. Были заявления о выработке антител к болезни. Но иммунная система не всегда может распознать мутации вируса и справиться с ними.