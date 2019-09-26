Бумагу будут производить из опавших листьев

Студент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко 17-летний Валентин Фречка изобрел технологию изготовления бумаги из опавших листьев. За нее получил золотую медаль на международной олимпиаде по экологии в Тунисе и победил в "Олимпиаде гениев" в США.

Технология прошла испытания и готова к работе в масштабных условиях.

- Мы подтвердили эффективность использования листьев как заменителя древесины, - говорит Валентин Фречка. - Изготавливали бумагу на специализированном оборудовании. Она вышла качественная.

Сначала листья проваривают в растворе щелочи, затем отбеливают перекисью водорода. Из полученной целлюлозы формируют бумагу.

- Мне осталось усовершенствовать некоторые детали, чтобы перерабатывать листья полностью, - добавляет Фречка.

Валентин родом из села Сокирница Хустского района Закарпатья. Первые опыты проводил в школе. Задерживался после уроков, приходил на выходных. Собственную технологию разработал за шесть месяцев.