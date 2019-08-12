Будут указывать, сколько воды в замороженном продукте

6 августа в Украине начали действовать новые правила маркировки пищевой продукции. Производители будут внедрять их в течение трех лет.

Шрифт на упаковках будет четкий, разборчивый и контрастный, без картинок вокруг. Информацию о продукте обязаны предоставлять на украинском языке, буквами высотой более 1,2 мм. Перевод - по желанию производителя. Ингредиенты-аллергены необходимо выделять цветом. За ложную информацию предусмотрены штрафы. На рыбе и мясе должны указывать, подвергались ли разморозке.

Для скоропортящихся продуктов оставят маркировки "использовать до", для остальных - минимальный срок годности. Это дата, после которой продукт еще можно употреблять, но он может изменить свои характеристики.

- На рынке продовольственных товаров 40 процентов продукции - подделка. Маркировка не соответствует содержимому. Но государство ничего не делало, - рассказывает директор Союза защиты прав потребителей 30-летний Максим Несмеянов.

Из этих нововведений - важнейшие для потребителя?

- Отныне обязаны указывать, сколько воды в замороженном продукте. До сих пор подобного не было. Потребитель покупал воду почти по цене мяса. Замечательная норма о минимальном размере шрифта. Я видел товары, где вместо букв были капельки краски. Хорошо, что теперь все будут выделять аллергены, плохо - каждый сам будет решать, как.

Еще недостатки?

- Представим, что производитель выпустил сардельки. Они продаются в вакууме. В магазине их отпускают поштучно. Так же с сыром - головку разрезают на куски. Производитель не обязан указывать, уменьшится ли от этого срок реализации продукции. А эта информация нужна потребителю.

Есть ли выгода для производителя уклоняться от соблюдения правил?

- Кто заботился о своем имидже и раньше, новые правила тоже будет соблюдать. Кто подделывал товар - на них не будет обращать внимания. В Киеве на оптовых базах продают продукцию, на которой не стоит даже дата изготовления.

Кто будет следить за соблюдением правил?

- Должна Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Но она работает планово, поэтому неэффективно. Если проверка запланирована на декабрь 2019-го, то за год производитель уже о ней знал. Внеплановые проверки тоже вызывают сомнение, поскольку их результатов потребитель не видит - их не публикуют.

125 тысяч гривен штрафа для производителя предусмотрено новыми нормами маркировки товара за отсутствие информации на этикетках продуктов об аллергенах. Если указана неполная информация, но без угрозы для жизни - 20 тыс. грн. За измененную информацию на этикетке или обман покупателя - штраф 62 тыс. грн. Ответственность для супермаркетов за неправильную маркировку не предусмотрена.