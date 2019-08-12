Будут указывать, сколько воды в замороженном продукте

 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4995
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8 Просмотров: 864
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 819
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1503
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3051
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2169
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5013
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14796
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15957
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 4995
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4538
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4140
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7821
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 108
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 07:31

Будут указывать, сколько воды в замороженном продукте

  Комментировать

6 августа в Украине начали действовать новые правила маркировки пищевой продукции. Производители будут внедрять их в течение трех лет.

Шрифт на упаковках будет четкий, разборчивый и контрастный, без картинок вокруг. Информацию о продукте обязаны предоставлять на украинском языке, буквами высотой более 1,2 мм. Перевод - по желанию производителя. Ингредиенты-аллергены необходимо выделять цветом. За ложную информацию предусмотрены штрафы. На рыбе и мясе должны указывать, подвергались ли разморозке.

Для скоропортящихся продуктов оставят маркировки "использовать до", для остальных - минимальный срок годности. Это дата, после которой продукт еще можно употреблять, но он может изменить свои характеристики.

- На рынке продовольственных товаров 40 процентов продукции - подделка. Маркировка не соответствует содержимому. Но государство ничего не делало, - рассказывает директор Союза защиты прав потребителей 30-летний Максим Несмеянов.

Из этих нововведений - важнейшие для потребителя?

- Отныне обязаны указывать, сколько воды в замороженном продукте. До сих пор подобного не было. Потребитель покупал воду почти по цене мяса. Замечательная норма о минимальном размере шрифта. Я видел товары, где вместо букв были капельки краски. Хорошо, что теперь все будут выделять аллергены, плохо - каждый сам будет решать, как.

Еще недостатки?

- Представим, что производитель выпустил сардельки. Они продаются в вакууме. В магазине их отпускают поштучно. Так же с сыром - головку разрезают на куски. Производитель не обязан указывать, уменьшится ли от этого срок реализации продукции. А эта информация нужна потребителю.

Есть ли выгода для производителя уклоняться от соблюдения правил?

- Кто заботился о своем имидже и раньше, новые правила тоже будет соблюдать. Кто подделывал товар - на них не будет обращать внимания. В Киеве на оптовых базах продают продукцию, на которой не стоит даже дата изготовления.

Кто будет следить за соблюдением правил?

- Должна Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Но она работает планово, поэтому неэффективно. Если проверка запланирована на декабрь 2019-го, то за год производитель уже о ней знал. Внеплановые проверки тоже вызывают сомнение, поскольку их результатов потребитель не видит - их не публикуют.

125 тысяч гривен штрафа для производителя предусмотрено новыми нормами маркировки товара за отсутствие информации на этикетках продуктов об аллергенах. Если указана неполная информация, но без угрозы для жизни - 20 тыс. грн. За измененную информацию на этикетке или обман покупателя - штраф 62 тыс. грн. Ответственность для супермаркетов за неправильную маркировку не предусмотрена.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будут указывать, сколько воды в замороженном продукте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 48673
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 31195
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 29610
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 21756
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 20970
Украина
Участок дороги Киев - Харьков бросят недоремонтированным
Участок дороги Киев - Харьков бросят недоремонтированным Просмотров: 9
Нашли мастерскую по изготовлению костяных инструментов
Нашли мастерскую по изготовлению костяных инструментов Просмотров: 18
США снова передают Украине "Джевелины"
США снова передают Украине "Джевелины" 1 Просмотров: 2529
"Кассир выписывает проездной документ от руки"
"Кассир выписывает проездной документ от руки" Просмотров: 36
"Хочется, чтобы села развивались"
"Хочется, чтобы села развивались" Просмотров: 108
Больше всего комментируют
8
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
7
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2
"Луценко пытается заявить о себе в последний момент" - Лещенко
Голосов: 1153
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua