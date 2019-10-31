Будут штрафовать за перевозку детей без кресел

В Украине ввели 510 грн штрафа за перевозку в автомобиле детей, ниже 145 см или моложе 12 лет, без детских кресел. За повторное правонарушение придется заплатить 850 грн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные кресла уменьшают риск получить травму при аварии на 70%. Помогают предотвратить смерть - на 54%.

В Украине детские кресла используют для 12% детей в возрасте до 6 лет, сообщают в исследовательской компании "Ипсос". В среднем стоимость кресла для малышей до 2 лет составляет от 3 тыс. грн, для старших - от 6 тыс.

В Германии штраф за несоблюдение правил безопасной перевозки детей - 60 евро, Чехии - 78 евро, Эстонии - до 400 евро, Польше - 35 евро.