Будут работать комплексы для взвешивания фур

В следующие два года на украинских дорогах установят 100 весовых комплексов. В автоматизированном режиме будут взвешивать фуры во время движения.

— Дороги в Украине нужно не только строить, но и спасать, — говорит министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, 33 года. — Сначала комплексы появятся возле пунктов пересечения границы, портов и в местах, где есть самые большие нагрузки.

Первые комплексы автоматического взвешивания заработали в сентябре в тестовом режиме на трассе Киев — Чоп. Впоследствии их настроят, чтобы автоматически присылали счет на уплату штрафа нарушителям.