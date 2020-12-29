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среда, 30 декабря 2020 00:35

Будет дорожать евро

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Доллар в Украине начал стремительно расти в цене с 9 марта 2020-го. До тех пор преимущественно дешевел. В начале марта официальный курс составлял 24,74 грн. В конце декабря — более 28 грн.

- В начале следующего года гривна будет удерживать нынешние позиции. Начнет укрепляться, когда продолжится сотрудничество с Международным валютным фондом, будет восстанавливаться экономика, — говорит аналитик Максим Пархоменко, 26 лет.

— Оптимистичный вариант — в начале 2021-го парламент принимает антикоррупционные законы, реформируют суды, получаем транш от МВФ. Это позволит экономике становиться на ноги быстро.

Пессимистический - ситуация в мире ухудшается. Наша экономика буксует. Гривна обесценивается. Ухудшить положение может замедление реформ, политический кризис. Украина не сможет одалживать деньги. Это усложнит выполнение бюджета.

В этом году Нацбанк преимущественно выкупал излишки доллара на рынке в резервы. Не давал гривне укрепляться. А когда доллар дорожал - НБУ не выходил на рынок с предложением валюты. Такая политика позволяет минимально наращивать золотовалютные резервы. При более активных интервенциях курс доллара был бы на уровне 27 гривен.

Евро в следующем году будет дорожать. В январе курс может выйти на отметку 36 гривен (сейчас составляет 34,6 грн за евро. - ГПУ).

Автор: Мирослава БОНДАРЕНКО
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