Брошенные машины могут уничтожить

631 брошенный автомобиль обнаружили в Киеве. Больше всего машин стоят в Шевченковском и Дарницком районах - 108 и 107. Меньше всего в Оболонском - 13.

Количество ненужных авто подсчитали работники районных администраций столицы по заданию мэра Виталия Кличко, 47 лет.

- Машин много стоит, потому что высокая стоимость горючего и обслуживания. Также нужно учесть, что сейчас лето. Люди оставляют автомобили и едут в отпуска, на даче. Есть определенный процент и уголовных машин. Тех, которые похитили и бросили на улице для "отстоя", - говорит основатель сайта "ДТП Киев. Юа" 35-летний Владислав Антонов. - Люди нервно реагируют, когда машина стоит без дела. Это удивляет. Ведь нет проблемы, если оно не мешает движению.

Сейчас городские власти практически не эвакуируют брошенные машины. По закону это вправе делать полиция. Если авто забирают, то его поиск - дело только владельца. Старые - уничтожают. Остальные остаются стоять на штрафных площадках.

За брошенную машину на ее владельца могут наложить штраф - в 20-кратном размере от стоимости часа парковки на специальных площадках. В столице цена на обустроенных стоянках составляет не менее 5 грн.