Бродячие собаки загрызли женщину

— Тело, руки и ноги погрызены до костей. Голова - разорвана, без скальпа. Верхняя одежда порвана, — говорит Владислав Абрамов, патрульный из Полтавы. 12 октября с коллегами отбивал 25-летнюю полтавчанку Викторию от стаи собак в одном из микрорайонов Полтавы. На следующий день от укусов она умерла в больнице.

Стон и просьбы о помощи услышала в 5 утра местная Оксана Гайдук, которая шла на работу по улице Леси Украинки мимо прудов. Вызвала полицию. Собаки в это время продолжали грызть Викторию. Стражи порядка применили слезоточивый газ и отогнали собак.

— Когда мы подошли, животные бросились на нас, — говорит патрульный Сергей Кочерга. — После газа собаки разбежались, но недалеко. Бедная женщина была в тяжелом состоянии из-за многочисленных укусов и кровопотери.

Виктория жила недалеко от места нападения.

— Местные рассказали, что в этом районе ее видели, иногда выпивала. В тот день врачи обнаружили в ее крови алкоголь. Официально нигде не работала, — говорит 36-летняя Полина Ларина из Полтавской областной полиции.

На Полтавский горсовет заведут дело о служебной халатности. В городе нет ни одного официального приюта для животных.