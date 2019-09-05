3 сентября лидер российской рок-группы "Аквариум" 65-летний Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Виннице. Выступал на Европейской площади рядом с водонапорной башней в центре города. Пел 40 мин. - с 15:00 до 15:40.

- Успел спеть все известные песни коллектива, - говорит 42-летняя Татьяна Коваль из Винницы. Снимала выступление на телефон. - У него есть такая фишка - давать бесплатные концерты. В конце каждого приглашает на полноценный концерт, который проходит в этот же день. Билет стоит от 350 гривен.

Одному поклоннику певец дал автограф на виниловой пластинке. С публикой почти не общался.

- Спасибо жителям за теплую встречу, прекрасную площадь и хорошую погоду. Меня встречают везде с такой любовью, что трудно устоять на ногах. Любовь к "Аквариуму" в Украине зашкаливает, - говорит на русском Борис Гребенщиков. На нем солнцезащитные очки и черная шляпа. - Я хочу играть для всех людей, включая спорные территории. Но пусть сначала договорятся политики.

Тур по Украине группа "Аквариум" начала 14 июня с Херсона. Завершит его 18 сентября в Чернигове концертом в местном летнем театре.