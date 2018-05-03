Бордюры сделали из могильных плит

В райцентре Горохов Волынской области на одной из улиц бордюры сделаны из надгробий еврейских захоронений.

- Местная жительница увидела на плите надпись. Не смогла прочитать, потому что она на иврите. Затем нам стали звонить горожане, прислали фото. Мы решили выяснить, что это такое, - говорит исполнительный директор религиозной общины прогрессивного иудаизма 47-летний Сергей Швардовский. - Выехали на место. Обнаружили вместо бордюров более 40 могильных плит с еврейского кладбища.

Во время Второй мировой войны фашисты устилали такими надгробиями дороги. Как они оказались в Горохове, выяснить трудно. Хотим добиться, чтобы в райцентрах Ковель и Горохов нам выделили участки, где когда-то были кладбища евреев. Сделаем мемориал. Надгробия вернем на место.

- С представителями еврейской общины договорились. Они обратятся в городской совет с просьбой демонтировать и перевезти плиты туда, где было еврейское кладбище, - говорит мэр Горохова Виктор Годик, 41 год. - Мы поможем выполнить работы. Также предложили проект памятника на кладбище. По найденным плитами можно будет установить имена усопших.