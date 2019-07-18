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пятница, 19 июля 2019 00:10

Больше всего эмигрируют в США, Чехию и Германию

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Выехать на постоянное место жительства в Беларусь позволили 128 украинцам, Литву - 366, Молдову - 90, Германию - 411, Польшу - 14, Россию - 331.

- Разрешение выезда на ПМЖ - это официальная эмиграция, - говорит 45-летний Андрей Быченко из социологической службы Центра Разумкова. - Главной причиной этого является экономическая ситуация в стране. Не сегодняшняя, а неутешительные перспективы.

Почему люди уезжают навсегда?

- Получить разрешение на эмиграцию трудно. В Украине есть устойчивое количество людей, которые этого хотят. Однако не могут сделать легально, или это дорого.

На количество эмигрантов влияет политика других стран. Там власть решает, готовы ли они принять украинцев. Чехия, Германия и США увеличивают квоту на эмигрантов из Украины. Сейчас украинцы используют любую возможность уехать. Потому что желающих переехать больше, чем предложений.

Люди бегут из-за войны?

- Те люди, которые живут в зоне боевых действий, да. Но таких немного в общем количестве эмигрантов. Для других это не главная причина.

Почему больше переезжают в США?

- Цифра зависит от численности населения страны, принимающей эмигрантов. В Польше живут 38 млн человек, в США - 327. Соответственно, переехать туда хотят в десять раз больше. Это не считая разницы в уровнях жизни.

Хорошо, что в США принимают украинцев. С выходцами из Мексики или Латинской Америки ситуация противоположная. Это свидетельствует о том, что украинцам есть что дать США. В частности, это касается специалистов различных отраслей.

Какие выгоды и недостатки для Украины от эмиграции?

- Эмигранты приносят пользу другим странам, а не Украине. Однако для самих людей - это возможность больше зарабатывать и лучше жить. Некоторые хотят вернуться в Украину как инвесторы.

Куда украинцы будут выезжать в последующие годы?

- Если Украина будет развиваться так, как Польша 25 лет назад, то украинцы начнут возвращаться. Если ничего не изменится, то продолжат эмигрировать в Польшу, Чехию, США, Великобританию.

Украина может вернуть эмигрантов. И многие из них могут стать инвесторами. Но для этого нужна не смена политиков, а парадигмы Украины как государства.

Что должна сделать власть?

- Упростить администрирование налогов, сделать честной судебную систему и развивать технологически прогрессивные отрасли экономики. Украина может сделать это сейчас.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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