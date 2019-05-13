Бойцам на передовой повысили доплаты

С 1 мая 2019 года увеличили размер вознаграждений за участие украинских военных в операции Объединенных сил. Плата вырастет на 5 тыс. грн воинам, которые находятся на линии боевого столкновения. Также на 1 тыс. — в других районах проведения.

Соответствующее распоряжение подписал министр обороны Степан Полторак, 54 года. Солдат на передовой будет получать на руки с доплатами 27 тыс. грн. А в других районах проведения операции — более 16 500 грн. Офицер на первой линии будет получать 31 тыс. грн., в других районах — от 20 600 грн. Старшие офицеры — от 36 тыс. грн.

— Повышение происходит в пределах выделенных средств на содержание Вооруженных сил и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других расходов, — говорит Степан Полторак.