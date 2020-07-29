Богдана Максименко арестовали за сообщение в соцсети

"Сложно поверить в то, что Донецк уже не будет такой, как раньше. И только слабый огонек надежды и мечты на возвращение не гаснет. И песня Патриота звучит в донбасских степях, а мы ждем. Потому что есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь мы — украинцы. И наша большая Родина — наша Украина", — такое сообщение оставил 11 марта в социальной сети дончанин 20-летний Богдан Максименко. Через несколько дней его схватили боевики ДНР.

Богдана бросили в тюрьму. Два месяца о нем не было известно. 13 июня мать получила первую весточку — Богдан находится в следственном изоляторе Макеевской колонии №97. Сначала боевики говорили, что задержали за административное нарушение. Но максимальное наказание за это — 30 дней ареста, которые на то время прошли. Затем против Богдана открыли уголовное дело за экстремистскую деятельность.

Богдан вырос в Донецке. Жил с матерью.

- С детства имеет порок сердца, - говорит его крестная мать 42-летняя Наталья Казенова. — Но боец по жизни — настойчивый, упрямый, решительный.

В 2014 году Богдан не поддержал оккупацию. Однако на подконтрольную Украине территорию семья не уехала, — не могли оставить своих пожилых родственников. Богдан рвался на митинги за Украину. Мать сдерживала, боялась за жизнь.

Когда российские боевики оккупировали Донецк полностью, Богдан перенес взгляды в соцсеть. Поддерживал Украину, фотографировался с сине-желтым флагом. Несколько раз выезжал в Украину, однажды — на концерт любимой группы "Океан Эльзы". В 2020 году планировал сдать ВНО и поступить в украинский вуз.

Родственники Богдана Максименко написали заявления в полицию и Службу безопасности Украины о похищении человека на неподконтрольной территории. Это нужно, чтобы парня включили в списки на обмен.

- Надеемся скоро его увидеть, - говорит Наталья Казенова. — И уже в этом году осуществится мечта Богдана — жить в свободной Украине.