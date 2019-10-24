Боевики вынесли приговор украинскому журналисту

Журналиста 30-летнего Станислава Асеева оккупационный суд ДНР приговорил к 15 годам лишения свободы 22 октября. Обвинили в экстремистской деятельности и шпионаже в пользу украинской разведки.

Станислав Асеев родом из Донецка. После вторжения России в 2014-м писал в украинские СМИ о настроениях дончан под псевдонимом Станислав Васин.

6 июня 2017 года боевики похитили его из дома. Поместили в превращенный в застенки подвал завода "Изоляция". 18 августа 2018-го россияне выложили видео, в котором журналист на камеру признается в шпионаже.

— Осуждение было ожидаемо, — говорит бывший народный депутат Егор Фирсов, 31 год. — Обычно оно является условием обмена. Перевод в колонию улучшит условия содержания Стаса. Приговор — неплохой сигнал.

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение по поводу приговора оккупационной власти для Асеева. Призвало международное сообщество оказавать давление на РФ с требованием освободить журналиста.