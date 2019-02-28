Боевики угрожают отобрать церкви

36 храмов, Дом милосердия и епархиальное управление угрожают отобрать боевики на Донбассе у созданной Православной церкви Украины. Требуют от них перерегистрации имущества по так называемым законам ДНР до 1 марта.

Священников церкви угрожают депортировать, рассказывает 46-летний Сергей Горобцов, архиепископ Донецкий и Мариупольский.

— Так называемая власть ДНР, нарушая все возможные законы, предупредила духовенство и верующих нашей церкви, — говорит он. — С 1 марта они захватят и отберут все наши приходы, храмы, имущество, земельные участки.

Архиепископ отметил, что на оккупированном Донбассе гонениям подвергаются все конфессии, кроме Русской православной церкви в Украине. У них почти 700 приходов.

— Террористы прекрасно понимают, что мы никогда не предадим Украину. Нам сложно, — говорит Горобцов.

На оккупированном Донбассе до войны действовали 36 греко-католических общин, 82 — Свидетелей Иеговы, 40 мусульманских и 20 общин иудеев. 14 общин были в римско-католической церкви и буддистов.

Большая часть из них переехали на подконтрольную Украине территорию. Остальным также приказали перерегистрироваться.