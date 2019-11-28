Боевики считают благотворительные организации шпионами

- О том, что ты болеешь какими-то серьезными заболеваниями, лучше не говорить. Особенно на работе. У нас вообще не принято делиться такой информацией с коллегами, соседями, знакомыми, - говорит 32-летняя Инна Титова из Донецка.

- Пройти тест на ВИЧ-инфекцию, гепатит можно в городских больницах. Некоторые выбирают частные медучреждения. Там эта услуга стоит до 200 гривен.

Лекарства для больных ВИЧ-инфекцией и СПИДом доставляет на территорию так называемой ДНР "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД". Препараты покупают и привозят через международные организации. На оккупированной территории работают полулегально.

- Это потому, что наша деятельность на оккупированной территории может быть расценена Украиной как финансирование боевиков. В ДНР нас могут принять за шпионов, потому что собираем информацию о количестве больных, - говорит 42-летний Дмитрий Шерембей, руководитель "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД". - Сейчас на оккупированной Донецкой области обследуем и предоставляем терапию почти 18 тысячам человек. Делаем это через ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН. Одно из направлений работы - борьба с распространением ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних. - ГПУ) и "Красный крест".

В 2015 году на территории, которая сейчас оккупирована, жили более шесть тысяч ВИЧ-инфицированных, по данным "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД". За два года количество больных выросло до 16 тыс. С тех пор новых подсчетов не проводили.

- Терапия предоставляется бесплатно. Лекарства надо принимать ежедневно. Некоторые пациенты отказываются это делать. Таких называют "СПИД-диссиденты", - говорит студент 24-летний Андрей из оккупированного Донецка. Фамилию не называет. - В 2014-ом препараты для инфицированных в ДНР везли контрабандой через международные общественные организации. Украина и Россия не помогали. Сейчас антиретровирусную терапию предоставляет ЮНИСЕФ.

Украинские переселенцы в РФ бесплатную терапию получить не могут. Она предусмотрена только для местных.

У боевиков массово выявляют ВИЧ-инфекцию. Военных со смертельным недугом не увольняют. Местные главари берут их на службу.

- В октябре в нашем городе боевики 11-го отдельного мотострелков полка "Восход" сдавали донорскую кровь. Было 11 человек. У восьми из них обнаружили ВИЧ, - говорит 59-летний Виталий Владимирович из оккупированной Макеевки. - Хотя, по правилам, больных ВИЧ, туберкулез, гепатит должны освобождать от службы. Они должны пройти лечение.

В 2016 году на подконтрольной Украине территории Донецкой области создали областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Славянске. Анализы взрослых на ВИЧ везут в Харьков, детские - в Киев.

277873596 гривен - заложены в бюджет проекта Глобального фонда для ВИЧ-инфицированных пациентов на временно оккупированных территориях на 2018-2020 годы. Эти деньги доходят в ДНР и ЛНР в виде лекарств и товаров медицинского назначения. Такие данные сообщает благотворительная организация "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД".

Химиотерапию дают бесплатно

С 2017 года на оккупированной территории действует гуманитарная программа за воссоединение народа Донбасса.

- Химиотерапию по ней дают бесплатно. Но за койко-место, другие медпрепараты, еду надо платить. Плюс - медики тонко намекают, чтобы давали деньги для уборки в больнице, - говорит 62-летняя Антонина Ивановна из Волновахи.

Чтобы сделать магнитно-резонансную томографию, местные едут в Харцызск, Горловку или Донецк.

- Это миф, что в ДНР бесплатная медицина. Если есть подозрение на серьезное заболевание, люди ездят из одного города в другой. Например, на МРТ. Обследование стоит около 600 гривен. Еще надо заплатить за дорогу. Для местных это большие деньги, - добавляет Антонина Ивановна. - На территории ДНР наибольшая смертность от онкологии, болезней сердца, органов пищеварительной системы, инфекционных болезней.