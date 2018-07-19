Боевики планировали сбить самолет из Москвы

— Обвиняю Россию во всем, что творится в Украине, — говорит Силейна Фрейдрикс из нидерландского города Роттердам. Она — мать погибшего в авиакатастрофе самолета Малайзийских авиалиний 23-летнего Брайса и его девушки Дейси, 20 лет.

17 июля 2014-го боинг выполнял плановый рейс из нидерландского Амстердама в Куала-Лумпур, Малайзия. Когда пролетал над оккупированным Донбассом, его сбили российские боевики.

Использовали зенитно-ракетный комплекс "Бук". Тогда погибли 15 членов экипажа и 283 пассажира, из них 80 детей.

Силейна Фрейдрикс имеет на шее две цепочки с кулонами "Б" и "Д" (Брайс и Дейси. — ГПУ). На левой руке сделала татуировку с именами. Для надписи использовали частицы пепла после кремации погибших.

— Сын работал поваром на вечеринках, а Дейси вместе с ним официанткой. Училась. Хотела стать учительницей младших классов, — говорит Силейна.

Катастрофу почти четыре года расследовала группа из Украины, Нидерландов, Австралии, Малайзии и США. Результаты обнародовали 24 мая 2018-го. Всю вину за трагедию возложили на Россию.

На следующий день после сбивания малайзийского боинга в сети появилось видео с российским "Буком". 13-секундную запись сделал украинский разведчик на Луганщине.

"Огневую установку "Бук-М1" оккупанты спешно вывезли с места преступления без одной из четырех ракет. Ею поразили самолет, — написал в "Фейсбуке" спикер Министерства внутренних дел Украины 40-летний Артем Шевченко. — Российский авиалайнер компании "Аэрофлот" следовал в тот же день рейсом Москва — Ларнака, Кипр. Летел на полторы тысячи метров выше и над другим населенным пунктом, ближе к линии фронта. Думаю — сбить планировали его. Имели бы повод для войны. Для этого им (россиянам. — ГПУ) не жаль собственных граждан. Было бы масштабное вторжение еще в середине июля 2014-го. Могло бы закончиться потерей украинской государственности".