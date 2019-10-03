Боевики начали перепись населения

Оккупационные администрации в Луганске и Донецке начали перепись населения на захваченных территориях. Она продлится до 14 октября.

Оккупанты сформировали комиссии, которые будут обходить квартиры и дома.

— Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей неподконтрольной территории, — говорит 46-летний Юрий Клименко, заместитель председателя Луганской областной государственной администрации. — Некоторые вопросы официальной анкеты указывают, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Насколько благонадежная или неблагонадежная семья, насколько она состоятельная. Могут спрашивать, где живут родственники опрашиваемых и чем они занимаются.

По данным Донецкой военно-гражданской администрации на оккупированной части проживают около 2 миллионов жителей. На неподконтрольной Луганщине проживает около миллиона жителей.