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пятница, 04 октября 2019 06:00

Боевики начали перепись населения

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Оккупационные администрации в Луганске и Донецке начали перепись населения на захваченных территориях. Она продлится до 14 октября.

Оккупанты сформировали комиссии, которые будут обходить квартиры и дома.

— Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей неподконтрольной территории, — говорит 46-летний Юрий Клименко, заместитель председателя Луганской областной государственной администрации. — Некоторые вопросы официальной анкеты указывают, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Насколько благонадежная или неблагонадежная семья, насколько она состоятельная. Могут спрашивать, где живут родственники опрашиваемых и чем они занимаются.

По данным Донецкой военно-гражданской администрации на оккупированной части проживают около 2 миллионов жителей. На неподконтрольной Луганщине проживает около миллиона жителей.

Автор: Руслан ГРИШКО
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