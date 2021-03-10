Боевикам позволили нарушать перемирие

Российские кураторы позволили боевикам открывать огонь по защитникам Украины первыми. Об этом сообщили сами наемники.

В их заявлении говорится, что подразделениям позволили вести "предупредительный огонь на подавление и уничтожение огневых точек противника". В штабе операции Объединенных сил ответили, что соблюдают режим полного прекращения огня, который действует с 27 июля прошлого года. Однако будут отвечать на огонь боевиков.

- Если они будут открывать огонь по нашим военным на точках, то мы будем действовать зеркально, - говорит председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, 87 лет. - Другого выхода нет. Мы не можем наблюдать, как нас убивают и называют это провокацией. Это - война. Россия пытается выйти из режима прекращения огня в одностороннем порядке. Это грозит срывом Минских договоренностей.