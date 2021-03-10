Боевикам позволили нарушать перемирие

 
Ексклюзивы
1/5
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Просмотров: 693
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1080
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1215
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2349
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1521
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2178
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
6
3
3
2
2
За четыре дня погибли пятеро военных
За четыре дня погибли пятеро военных
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 306
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2178
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 576
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 00:31

Боевикам позволили нарушать перемирие

  Комментировать

Российские кураторы позволили боевикам открывать огонь по защитникам Украины первыми. Об этом сообщили сами наемники.

В их заявлении говорится, что подразделениям позволили вести "предупредительный огонь на подавление и уничтожение огневых точек противника". В штабе операции Объединенных сил ответили, что соблюдают режим полного прекращения огня, который действует с 27 июля прошлого года. Однако будут отвечать на огонь боевиков.

- Если они будут открывать огонь по нашим военным на точках, то мы будем действовать зеркально, - говорит председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, 87 лет. - Другого выхода нет. Мы не можем наблюдать, как нас убивают и называют это провокацией. Это - война. Россия пытается выйти из режима прекращения огня в одностороннем порядке. Это грозит срывом Минских договоренностей.

Автор: Руслан ГРИШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевикам позволили нарушать перемирие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 16614
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16443
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 12213
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 10287
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 6651
Украина
Россия изолирует жителей оккупированных территорий
Россия изолирует жителей оккупированных территорий Просмотров: 18
Цена на газ не будет меняться год
Цена на газ не будет меняться год Просмотров: 9
Овощи значительно подорожают
Овощи значительно подорожают Просмотров: 9
Украинец выиграл более 33 миллионов гривен
Украинец выиграл более 33 миллионов гривен Просмотров: 27
За лекарствами ездят в свободную Украину
За лекарствами ездят в свободную Украину Просмотров: 18
Больше всего комментируют
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
1
Мендель сделала Зеленского героем исторических учебников
Голосов: 503
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть