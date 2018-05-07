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вторник, 08 мая 2018 00:05

Боевика ДНР поймали в Киеве

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Боевика ДНР бразильца Рафаэля Лусварги, 35 лет, задержали активисты партии "Национальный корпус" и организации "С14" в Киеве 4 мая. Нашли его возле посольства Бразилии по ул. Боричев Ток, 22а.

Рафаэль Лусварги присоединился к террористам в 2015 году. Был героем пропагандистских сюжетов российского телевидения. Рассказывал, как обстреливал украинские позиции из миномета. Говорил, что война за ДНР — его интернациональный долг. В 2016-м вернулся в Бразилию. 6 октября позапрошлого года опять прилетел в Украину. В аэропорту "Борисполь" его задержали работники Службы безопасности.

В январе прошлого года Лусварги к 13 годам тюрьмы приговорил Печерский райсуд Киева. Однако через несколько месяцев Апелляционный суд столицы отменил приговор — из-за нарушений во время следствия. Отдал дело на дорасследование. Боевика отпустили до следующего суда под личное обязательство.

Террорист это время жил в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре православной церкви Московского патриархата. Якобы помогал там по хозяйству и работал на кухне. Гулял по городу. В начале мая в монастыре его заметили журналисты. Написали об этом в прессе. Задержать Лусварги решили активисты.

В монастыре боевика не застали, потому отправились в посольство Бразилии. Поймали террориста и отвезли в управление СБУ.

В посольство Рафаэль Лусварги приезжал, чтобы получить документы для возвращения домой. Ему отказали.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровщины начал повторно рассматривать дело Лусварги. Избирали задержанному меру пресечения. Состоянием на 15:00 решения еще не было.

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО
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