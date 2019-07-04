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пятница, 05 июля 2019 06:10

Блохи кусают отдыхающих

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На пляжах Азовского и Черного морей выросла популяция морских блох. Атакуют отдыхающих, укусы провоцируют аллергии, сыпи.

— Никогда не знала, что есть морские блохи. Тем более — в Азовском море, — говорит 32-летняя Мария Василенко из Киева. — Мы с детьми отдыхали в Кирилловке Акимовского района Запорожской области. Приехали под вечер, сразу пошли на пляж. Только зашли в воду — что-то начало щипать. Когда ложились спать — увидела сыпь. На вид, как укусы комаров. На утро пятна увеличились, стали напоминать лишаи.

Морские блохи-ракообразные, напоминающие крошечные креветки. По цвету серовато-коричневые или серо-зеленые. В длину достигают 16 мм. Обитают на песчаных пляжах и в прибрежных морских водах. Активны ночью.

— Сейчас нашествие морских блох, — говорит семейный врач 41-летняя Ольга Матвиенко из Запорожья. — Массово атакуют отдыхающих. Сначала вызывают раздражение, через несколько часов кожа покрывается пятнами, напоминающими дерматит.

Больше всего страдают дети или взрослые с чувствительной кожей.

— Укусы не опасны для жизни. Опасаться стоит, если есть склонность к аллергии. В отпуск берите противоаллергические и антигистаминные средства, — добавляет Ольга Матвиенко. — Пока раздражение не сойдет, не стоит купаться в море.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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