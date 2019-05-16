Билеты в Польшу заказывают в интернете

С 15 мая билеты на все поезда в Польшу продают через интернет. Услугу ввела Укрзализныця. До сих пор в сети можно было приобрести только из Киева в Варшаву, Вроцлав и Перемышль.

- Пассажиры справедливо сетовали на неудобство сервиса, - говорит председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов, 32 года. - Поэтому мы ускорили договоренности с польскими коллегами.

Для заказа билета нужно зайти на сайт Укрзализныци - "Букинг.юз". Выбрать, откуда ехать и куда. Сайт автоматически распознает название города с первых букв. Ниже следует отметить день отправления и время. Дается перечень поездов прямо до места или маршруты с пересадкой, а также - свободные места в вагонах. Появится окно для оплаты через интернет. После подтверждения об оплате билет можно прислать на почту или распечатать. В вагонах разрешается показывать документ на экране смартфона или планшета.

Поездами Укрзализныци можно поехать в Чехию, Румынию, Австрию, Словакию, Болгарию, Венгрию, Молдову, Литву и Латвию.