Бесплатные прививки будут делать в частных клиниках

С 1 июня в частных клиниках можно бесплатно вакцинироваться в соответствии с национальным календарем прививок Национальной службы здоровья. Услуги и вакцины оплачивают из государственного бюджета.

Частные клиники должны подписать договор с Национальной службой здоровья. В медучреждениях должны быть холодильники или сумки для хранения вакцины, термометры, аптечки для неотложной медицинской помощи, кровати для осмотра и средства гигиены. Частные родильные дома и неонатологические центры обеспечивают вакцинами для младенцев от БЦЖ и для профилактики гепатита В даже тогда, когда еще не сотрудничают с Нацслужбой здоровья.

— Наши врачи сейчас составляют планы вакцинации и проводят осмотр. Вскоре будем делать прививки, — говорит 46-летний Павел Бачурин, руководитель частной клиники "Интегро" в Черкассах. — Планируем открыть филиал, где будут принимать педиатры и семейные врачи, там и будут вакцинировать пациентов. Такая инициатива Минздрава полезна, потому что упростит доступ людей к прививкам. Можно записаться на прием в конкретное время, обследоваться, быстро и качественно сделать прививки. Процесс будет организованным. Важно убедить людей, что такую процедуру надо сделать.