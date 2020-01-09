Беспилотники будут выявлять мины с высоты 10 метров

В Украине разработали магнитометрические датчики для беспилотных аппаратов. С высоты 5-10 м находят на земле не взорвавшиеся боеприпасы. Могут работать ночью. Информацию передают на планшет, с которого управляют беспилотником.

Датчики изготовили специалисты украинского предприятия и зарубежные специалисты, говорят в Министерстве обороны. В Научно-исследовательском институте испытаний и сертификации подтвердили, что беспилотник с такими устройствами способен разминировать территорию.

— Во время испытаний аппарат безошибочно и с точностью до сантиметра обнаружил мины калибров 82 и 120 миллиметров, — говорит начальник управления научных исследований и испытаний вооружения Воздушных сил Юрий Камак. — Информацию может передавать в режиме реального времени или после возвращения из полета. Оператор составляет карту местности и обозначает расположение мин.

Когда военные получат датчики — не сообщают.