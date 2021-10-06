Бензин и дизтопливо подорожали

 
Ексклюзивы
1/5
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 1863
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 900
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1071
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1305
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1485
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1107
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1116
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 675
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
5
9
4
2
3
Оккупанты убили пятерых военных за три дня
Оккупанты убили пятерых военных за три дня
&quot;После ранения Вячеслав еще дал команду &quot;К бою!&quot; и немного прополз по окопу&quot;
"После ранения Вячеслав еще дал команду "К бою!" и немного прополз по окопу"
Вячеслава Питько убили в День Независимости
Вячеслава Питько убили в День Независимости
Украине нужно думать о будущем и готовиться к изменениям
Украине нужно думать о будущем и готовиться к изменениям
Артема Мазура убил снайпер
Артема Мазура убил снайпер
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 918
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2034
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 495
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8514
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
06 октября 2021
Просмотров: 378
Треба контролювати
– Якщо тобі зателефонує мій чоловік, не зважай. Перевірятиме, чи справді під твоїм номером – ти, а не якийсь Ігор чи Іван. Своєю ...
четверг, 07 октября 2021 07:10

Бензин и дизтопливо подорожали

  Комментировать

Новые предельные цены на топливо установило Министерство экономики 4 октября. Стоимость литра бензина не должна превышать 31,5 грн, дизтоплива - 30,23.

Средняя цена бензина в Украине возросла на 33 коп., дизеля - на 64, по сравнению с началом сентября.

- Топливо закупаем за валюту. Хорошо, что курс гривны укрепился в последнее время. Иначе цены еще больше поднялись бы. В частности, бензин мог добавить 50-70 копеек. Сейчас по Киеву средняя стоимость литра 30,58 гривны. Дизельное топливо стоит 29,18. По Украине бензин А-95 продают в среднем по 29,63 гривны, дизель - 28,41, - говорит 40-летний Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок".

К середине октября цены могут возрасти еще на 30-50 копеек из-за подорожания нефти, бензина и дизеля в Европе. Также на стоимость влияет дефицит или избыток топлива на рынке. Сейчас у нас спокойная ситуация. Было небольшое подорожание топлива в мелком опте из-за задержки поставок Укрзализныци. Это традиционная ситуация в августе-сентябре. Страна аграрная, железнодорожный поток идет на юг. Везут зерновые на экспорт. Не хватало локомотивов, цистерн. Поставки задерживались.

Стоимость горючего в различных областях может отличаться. Это зависит от того, какие сети заправок работают на рынке - премиальные, среднего или экономкласса. Если больше последних, то цены будут ниже.

Больше всего завозят из Беларуси, России. Есть поставки морем из Греции, Италии, Израиля, Индии, Болгарии, Румынии.

- Мы зависим от импорта. По бензину собственное производство обеспечивает 50 процентов потребности, дизеля - 20, сжиженного газа - 15-20 процентов. Поэтому вынуждены покупать топливо за границей, - добавляет Сиренко.

Автор: Анна ЖЕЛЕЗНЯК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бензин и дизтопливо подорожали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Корона первого короля исчезла

Американцы начали 20-летнюю миссию в Афганистане

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 9369
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 6588
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 5373
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
5
 Просмотров: 5022
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 3546
Украина
Принудительно будут вакцинировать педагогов и чиновников
Принудительно будут вакцинировать педагогов и чиновников Просмотров: 27
Выбрали лучшего учителя Украины
Выбрали лучшего учителя Украины Просмотров: 9
Начали выдавать электронные больничные
Начали выдавать электронные больничные
Валентина Чепурного убили на второй день после демобилизации
Валентина Чепурного убили на второй день после демобилизации Просмотров: 9
На оперу потратили 17 миллионов гривен
На оперу потратили 17 миллионов гривен
Больше всего комментируют
5
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
4
Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
Мовний бар'єр
Голосов: 97
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть