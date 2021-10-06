Бензин и дизтопливо подорожали

Новые предельные цены на топливо установило Министерство экономики 4 октября. Стоимость литра бензина не должна превышать 31,5 грн, дизтоплива - 30,23.

Средняя цена бензина в Украине возросла на 33 коп., дизеля - на 64, по сравнению с началом сентября.

- Топливо закупаем за валюту. Хорошо, что курс гривны укрепился в последнее время. Иначе цены еще больше поднялись бы. В частности, бензин мог добавить 50-70 копеек. Сейчас по Киеву средняя стоимость литра 30,58 гривны. Дизельное топливо стоит 29,18. По Украине бензин А-95 продают в среднем по 29,63 гривны, дизель - 28,41, - говорит 40-летний Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок".

К середине октября цены могут возрасти еще на 30-50 копеек из-за подорожания нефти, бензина и дизеля в Европе. Также на стоимость влияет дефицит или избыток топлива на рынке. Сейчас у нас спокойная ситуация. Было небольшое подорожание топлива в мелком опте из-за задержки поставок Укрзализныци. Это традиционная ситуация в августе-сентябре. Страна аграрная, железнодорожный поток идет на юг. Везут зерновые на экспорт. Не хватало локомотивов, цистерн. Поставки задерживались.

Стоимость горючего в различных областях может отличаться. Это зависит от того, какие сети заправок работают на рынке - премиальные, среднего или экономкласса. Если больше последних, то цены будут ниже.

Больше всего завозят из Беларуси, России. Есть поставки морем из Греции, Италии, Израиля, Индии, Болгарии, Румынии.

- Мы зависим от импорта. По бензину собственное производство обеспечивает 50 процентов потребности, дизеля - 20, сжиженного газа - 15-20 процентов. Поэтому вынуждены покупать топливо за границей, - добавляет Сиренко.