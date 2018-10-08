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вторник, 09 октября 2018 06:55

Белорусские МАЗы поставляют боевикам

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Беларусь поставляет грузовики МАЗ в оккупированный Донбасс. Делают это через посредников из российского Ростова-на-Дону. Схему разоблачили журналисты оппозиционного белорусского портала "Белсат".

В августе в оккупированном Донецке прошла выставка, на которой показали грузовики Минского автозавода. В составе делегации был официальный представитель предприятия в России Сергей Петров, 55 лет.

- С Донецком у нас официального сотрудничества нет. Но схема поставок белорусских товаров тяжелой промышленности сформировалась в 2016 году, - рассказал журналистам Петров. - Завод в Минске поставляет продукцию в московский Торговый дом "МАЗ". Затем ее покупают компании в Ростове, а оттуда грузовики попадают в Донецк.

Оккупанты заявляют, что на базе МАЗа производят мусоровозы на заводе в городе Чистяково (Донецкая область, до 2016 года назывался Торез. - ГПУ). Но на самом деле техника попадает оккупационным войскам, утверждают журналисты портала.

- В случае прямых поставок Беларусь испортила бы отношения с Украиной, а Минский автозавод попал бы под санкции. Но частный российский бизнес имеет такое право, - говорит Петров.

На предприятии заявили, что ничего не знают о реализации продукции на оккупированном Донбассе.

Автор: Юлія ПАСІЧНИК
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Дата
09
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