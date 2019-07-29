Бассейн 22 года стоял пустым

В городе Нежин Черниговской области отремонтировали детский бассейн, который не работал с 1997 года. Восстанавливали 3 года, потратили 9 млн грн из государственного бюджета.

Бассейн Нежинского учебно-воспитательного комплекса "Престиж" - единственный в городе с 70-тысячным населением. Имеет размеры 16,7 м на 7,8 м, глубину от 1 м до 1,5 м.

- В помещении оборудовали современную вентиляцию, - говорят в компании "УкрСиверБуд", которая ремонтировала бассейн. - Температура воды и воздуха будет одинаковой, влага не будет оседать. Бассейн оснастили системой очистки воды и хлорирования.

Фасад здания покрасили, отремонтировали фойе, раздевалки и душевые. Возле бассейна - пол с подогревом. Есть отдельные кабинеты для персонала и медиков.

- Мы сможем принимать по 10-15 групп ежедневно, - говорит директор УВК "Престиж" Валентина Градобик. - Планируем организовать занятия для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.