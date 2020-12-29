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среда, 30 декабря 2020 00:40

Банки уменьшили проценты на жилищные кредиты

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В октябре установили рекорд по ипотечным кредитам, сообщили в Нацбанке. Украинцы заключили сделок на 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель с декабря 2018 года. По сравнению с октябрем 2019-го, количество выданных ипотечных кредитов возросло на 82%.

Средний размер ипотечного кредита на квартиру в новостройке составляет 830 тыс. грн. На вторичное жилье одалживают 730 тыс. Более 90% сделок приходится на кредитование вторичного рынка, по данным НБУ.

- Ипотека всегда будет популярна, но она не каждому доступна. Получить кредит могут только официально трудоустроенные. С хорошей зарплатой. Банки требуют первый взнос — от трети до половины стоимости квартиры, — говорит 42-летний Сергей Курганов из Ассоциации специалистов по недвижимости. - Действительно, сейчас предлагают самые выгодные условия кредитования- 9,5-10 процентов годовых. Это привлекает клиентов. Повысить спрос на ипотеку может уменьшение кредитной ставки и первого взноса. Некоторые банки предлагают заем без залога в среднем под 16,5 процента. Можно одолжить полмиллиона гривен. Этого хватит на небольшую квартиру в Киеве или пригороде.

Развитие ипотечного кредитования недвижимости может стать спасительной палочкой для застройщиков. Потому что сейчас они оказались в сложном положении. Объемы купли-продажи уменьшились. Когда завершится карантин, рынок недвижимости оживет. Люди, которые откладывали покупку жилья во время пандемии, смогут его приобрести. В частности, и с помощью ипотеки.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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