Банк уволит тысячи работников

Почти 6 тыс. работников уволят до 2024-го из Приватбанка - наибольшего в стране. Закроют 300 отделений из 1250 Это поможет успешно продать учреждение в частные руки, говорят в Кабмине.

- Банковских отделений в Украине действительно много. Это касается всех финучреждений, - говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. - Остальные тоже будут сокращать отделения. Люди сейчас больше пользуются онлайн-услугами. Рассчитываются карточками, а не снимают средств. Личное общение с работником нужно в крайних случаях. ПриватБанк - один из наибольших в Украине. Его сеть мощная и сейчас неоправданная. Логично уменьшить расходы, сократив отделения и персонал. А вот терминалов и банкоматов у нас достаточно, и их продолжают устанавливать.

- Вместо увольнения людей лучше снизить расходы на автопарк. С начала пандемии закупили иномарок на 100 миллионов гривен, - говорят в профсоюзе банка. - Предлагаем уменьшить охрану, расходы на рекламу в СМИ. В Днипре банк приобрел камеру на 10 тысяч долларов. А на заборы, которые месяцами не устанавливаются, идет по 500 тысяч гривен.