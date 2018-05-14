Австралия дала деньги на расследование сбивания боинга рейса MH17

Правительство Австралии выделило $50,3 млн в поддержку расследования катастрофы сбитого в июле 2014-го на Донбассе самолета -" Боинг 777", выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

- Мы предоставим 50,3 миллиона долларов на протяжении четырех лет, чтобы поддержать нидерландское обвинение ответственных лиц. Также - помочь близким принять участие в судебном разбирательстве, - сообщает пресс-служба МИДа Австралии.

По словам премьер-министра Австралии, они "продолжают добиваться справедливости для жертв падения MH17".

Самолет "Боинг 777", следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили возле города Торез Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все, кто был на борту. Впоследствии несколько европейских государств создали международную следственную группу из представителей пяти стран - Украина, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Малайзия.