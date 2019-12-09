Артем Мирошниченко неделю был в коме

6 декабря в городе Бахмут Донецкой области умер волонтер 36-летний Артем Мирошниченко. Его избили вечером 29 ноября недалеко от дома — на ул. Горького. Пострадавшего заметила продавец киоска и сообщила родственникам. Те вызвали полицию и "скорую".

Врачи диагностировали перелом основания черепа. После трепанации Мирошниченко был в коме. Нападавших вычислили с помощью камер наблюдения и задержали на следующий день. Ими оказались местные подростки — 16-летний Николай Барабаш и Александр Барышок, 17 лет. Бил младший, говорит начальник полиции Бахмута Ярослав Меженный:

— Старший ранее имел судимость за грабеж. Вместе с товарищем догнали мужчину. Младший повалил его на землю, бил руками и ногами, — рассказывает Меженный. — Потом пытались оттянуть на обочине и бросили головой к плитке. Потерпевший потерял сознание. На видео видно, что нападавшие лазили у него по карманам. Забрали телефон, который потом выбросили, потому что был дешевый.

На мужчину напали, потому что хотели потренироваться, заявили.

— Сказали, что оба были навеселе. Младший — пьянее. Он занимается боксом, боями без правил. На улице увидел незнакомца и решил проверить навыки, — говорит Ярослав Меженный.

Артемовский горрайонный суд избрал меру пресечения Николаю Барабашу - на время следствия будет под домашним арестом. Во время заседания парень просил предоставить ему переводчика, поскольку не понимает украинский язык.

Александра Баришка арестовали на два месяца. Его отчислили из аграрного колледжа.

На Артема напали за его проукраинскую позицию, считает брат убитого 32-летний Сергей Мирошниченко:

- Есть свидетель, которая слышала начало конфликта, - говорит Сергей. — Парни что-то спросили у Артема, а он ответил на украинском. Те сказали "гавари нормально, мы не понимаем". А позже напали.

В полиции языковой мотив пока не подтверждают.

Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут украинский". В 2014-2015 годах плел сетки для военных, чистил картошку для раненых в госпитале. Артем говорил на украинском и ходил на мероприятия и волонтерские акции помощи.