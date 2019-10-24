Ярослава Ситкаря спасла собака

У 53-летнего Ярослава Ситкаря из села Дусино Свалявского района на Закарпатье случился гипертонический криз, когда собирал грибы. Он потерял сознание и упал. Рядом остался только пес Капитошка, с которым шел в лес.

- На тех выходных я с детьми гулял в лесу, - рассказывает спасатель Антон Тарасов, 35 лет. - Услышал, как сильно лает собака. Подхожу ближе, а пес бежит к хозяину и ложится ему на грудь. У мужчины были выкручены руки. Я понял: он в беде. Начал оказывать первую помощь, вызвал врачей. Когда они приехали, собака прыгал в их машину за хозяином.

Ярослава Ситкаря спасли, обследовали. Он лечит последствия гипертонического криза дома. Собаку Капитошку семья нашла щенком на помойке восемь лет назад.