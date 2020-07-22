Арестовали бывшего главу Укравтодора

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего руководителя Укравтодора 45-летнего Славомира Новака. Подозревают в получении взяток от частных компаний в обмен на заключение контрактов на строительство дорог в Украине.

Также обвиняют в отмывании денег, которые он якобы получил от компаний. Новака задержали вместе с бывшим командиром польской военной части Дариушем Завадкой и бизнесменом из Гданьска. Тоже входили в преступную группу, по данным работников правоохранительных органов.

— Когда украинские компании не успевали строить дороги в указанные сроки, Новак за определенное вознаграждение решал их вопрос о продлении договоров, избежании штрафов. Деньги перечисляли через третьих лиц или наличными. Средства пополняли уставный капитал созданного предприятия и становились легальными, — рассказывает об одном из эпизодов дела заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, 36 лет.

На посту главы Укравтодора Славомир Новак был три года, подал в отставку в сентябре прошлого года. Его каденция закончилась и имеет другие планы по работе, объяснил.

После задержания Новака в "Укравтодоре" провели проверку. Следствие в отношении бывшего руководителя ведут правоохранительные органы Украины и Польши. Будут судить за границей, поскольку экс-чиновника задержали там и он имеет двойное гражданство.

— Преступные схемы Славомира Новака в обеих странах никак не испортят отношения Польши и Украины, — говорит политолог 66-летний Григорий Перепелица. — Наоборот, это показывает, что мы - партнерыи и слаженно работаем в разных сферах. В частности, что касается правоохранительных, антикоррупционных дел.