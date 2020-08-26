Андрей Пальчевский почтил память воинов, погибших за Украину

Лидер политической силы "Победа Пальчевского" в День Независимости Украины почтил память воинов, погибших в российско-украинской войне на Донбассе.

- Накануне проходил у Стены памяти. Это все молодые лица, - говорит политик. - Они никогда не узнают о том, что мы отметили 29-ю годовщину. Мало для человека - много для страны.

Пальчевский подчеркнул, что годы независимости не прошли даром и научили украинцев принципиальным вещам:

- За это время мы научились объединяться, почти научились выбирать и нужно еще научиться побеждать. Вечная память героям!

На мемориале на Михайловской площади размещены фотографии и краткое жизнеописание украинских добровольцев, военнослужащих и представителей украинских силовых структур, которые погибли, защищая Украину на Донбассе.