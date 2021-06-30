Андрей Гонар погиб в последний день службы

26 июня в бою с оккупантами за поселком Пески Донецкой области погиб солдат 58-й механизированной бригады им. гетмана Ивана Выговского 51-летний Андрей Гонар.

Российские наемники дважды атаковали защитников Украины. Плотно били из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов. Одна мина упала в 10 м от военного, свалила дерево и забор двора, где находились бойцы. 26 июня у Гонара был последний день контракта.

До начала российско-украинской войны Андрей работал водителем на предприятиях Кривого Рога Днепропетровской области. Был трижды женат. У него остались 25-летняя и 11-летняя дочери и 23-летний сын.

- Я тоже планировал подписать контракт, хотел служить с отцом, - рассказывает сын погибшего Виталий. - Но он не позволил.

В 2015 году Андрея Гонара мобилизовали в 128-ю горно-штурмовую бригаду. После демобилизации вернулся к работе водителем. В июне 2019 года подписал контракт с 58-й бригадой. Служил в должности старшего водителя мотопехотной роты.

Гонар увлекался рыбалкой и охотой. До начала контракта приобрел новое охотничье ружье.

- Он был из тех редких людей, с которыми можно решить все вопросы. А главное - никогда никого не предал и не подставил, - говорят побратимы.

26 июня в ДТП на Донбассе погиб начальник группы боевой и специальной подготовки Восточного территориального управления Военной службы правопорядка майор 44-летний Алексей Олефир.

Большую часть жизни отдал службе в ВСУ. В Военной службе правопорядка Вооруженных сил - с 2015 года.

Остались жена и две дочери.