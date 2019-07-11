Анастасия Ковалева умерла во время операции

10 июля в городской больнице №5 Запорожья умерла 22-летняя Анастасия Ковалева. Вечером 2 июля ее поджег жених 28-летний Виталий Чайковский.

Анастасии сделали две операции. Счистили обгоревшие ткани, накрыли раны свиной кожей. Во время второй сердце остановилось. Его запустили, женщину ввели в кому.

— Была надежда, что выживет. Чуда не произошло, — говорит Андрей Лукин, который собирал деньги на лечение.

Анастасия с Виталием познакомились, когда вместе работали в Киеве. Муж ее ревновал. Он родом из Донецкой области, имеет ребенка от первого брака. Официально не работает, однако регулярно дарил Анастасии подарки. Деньги брал у родителей.

— Мы поссорились. Я купил бутылку бензина и облил Настю. Поджигать не собирался, только напугать. Когда подкуривал, мы оба вспыхнули, — говорит на суде Виталий Чайковский. Ему грозит пожизненное заключение.