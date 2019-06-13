Аллу Клишту убили в Германии

15 мая в реке Рейн возле немецкого города Руст нашли тело украинки 33-летней Аллы Клишты. Она - участница шоу "Украина имеет талант", его немецкого и румынского соответствий. Была рекордсменкой Украины по количеству одновременно раскрученных обручей - прокрутила на себе 102 круга весом 20 кг.

Алла уехала 13 лет назад в составе танцевального коллектива. Помогала деньгами родителям. В 2011-м вернулась в Украину для участия в талант-шоу, встречалась здесь с танцором. Когда не прошла в финал - снова поехала в Германию. В последнее время работала в Русте в парке развлечений "Европа-Парк". В конце апреля не появилась на работе. На место поехал ее брат Альберт, подал заявление в полицию.

- Алла никогда не подводила, не исчезала без предупреждения, - рассказывает знакомый Маркус Джонс. - Все волновались. Две недели ничего не было известно. А позже прохожие увидели тело Аллы в реке. Полиция говорит лишь то, что в воду ее сбросили уже мертвой.

По подозрению в убийстве Аллы арестовали ее бывшего жениха 30-летнего Рейди Иоанна Арготе Фриаса. Он родом из Гаваны. Познакомился с Аллой в 2013-м в "Евро-Парке", где выступал с кубинским ансамблем. Начали встречаться, выступали вместе в дуэте "Дуо Риял".

Рейди из семьи военных. С 12 лет занимался акробатикой, четыре года учился в цирковом училище в Гаване. Аллу познакомил со своими родителями, оба мечтали о детях. В феврале этого года разошлись. Некоторое время еще выступали вместе, но последний номер Алла исполняла с другим партнером.

Родственники и друзья Аллы Клишты собирают деньги, чтобы привезти ее тело в Украину.