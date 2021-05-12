Алкоголь возрастет в цене

Министерство экономики хочет поднять цены на алкоголь. Стоимость водки и ликероводочных изделий возрастет на 6,2%. Виски, ром и джин подорожают на 5,9%, коньяк и бренди - на 5,5%. Сидр, вермуты и вина с добавлением экстрактов добавят к цене от 8,2 до 34,2%.

Нынешние розничные цены на алкоголь действуют с сентября 2018 года. В январе этого года повысили минимальную стоимость шампанского - с 89 до 109 грн за бутылку.

Увеличение цен нужно, потому что возросла стоимость составляющих производства, зарплата, говорят в ассоциации "Укргорілка".

- Сейчас в Украине повышаются цены по всем направлениям. Правительство идет легким путем - максимально облагает налогом и изымает средства у населения, предприятий, чтобы наполнять бюджет, - рассказывает экономист Андрей Новак, 48 лет. - После алкоголя подорожает табачная продукция, горючее. Это три потока товаров, которые всегда имеют большие прогнозируемые объемы продаж. Так правительство хочет привлечь дополнительные миллиарды в бюджет. Когда цена на товар уже неадекватна и не соответствует доходам украинский, происходят параллельно два процесса - тенизация этих рынков и активный выпуск контрафактной продукции. Если минимальные цены на алкоголь увеличатся, на легальном рынке уменьшится продажа. Возрастет самогоноварение.

От 25 до 80% алкоголя в Украине производят нелегально, по оценкам. Меньше всего среди него пива, там сложный технологический процесс.