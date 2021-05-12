Алкоголь возрастет в цене

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 153
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 612
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 711
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 630
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1566
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2061
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
4
3
3
4
5
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
За неделю погибли четыре воина
За неделю погибли четыре воина
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1539
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 99
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 06:25

Алкоголь возрастет в цене

  Комментировать

Министерство экономики хочет поднять цены на алкоголь. Стоимость водки и ликероводочных изделий возрастет на 6,2%. Виски, ром и джин подорожают на 5,9%, коньяк и бренди - на 5,5%. Сидр, вермуты и вина с добавлением экстрактов добавят к цене от 8,2 до 34,2%.

Нынешние розничные цены на алкоголь действуют с сентября 2018 года. В январе этого года повысили минимальную стоимость шампанского - с 89 до 109 грн за бутылку.

Увеличение цен нужно, потому что возросла стоимость составляющих производства, зарплата, говорят в ассоциации "Укргорілка".

- Сейчас в Украине повышаются цены по всем направлениям. Правительство идет легким путем - максимально облагает налогом и изымает средства у населения, предприятий, чтобы наполнять бюджет, - рассказывает экономист Андрей Новак, 48 лет. - После алкоголя подорожает табачная продукция, горючее. Это три потока товаров, которые всегда имеют большие прогнозируемые объемы продаж. Так правительство хочет привлечь дополнительные миллиарды в бюджет. Когда цена на товар уже неадекватна и не соответствует доходам украинский, происходят параллельно два процесса - тенизация этих рынков и активный выпуск контрафактной продукции. Если минимальные цены на алкоголь увеличатся, на легальном рынке уменьшится продажа. Возрастет самогоноварение.

От 25 до 80% алкоголя в Украине производят нелегально, по оценкам. Меньше всего среди него пива, там сложный технологический процесс.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алкоголь возрастет в цене». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 8244
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6948
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5509
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4842
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 3798
Украина
Украинцев назвали иностранцами
Украинцев назвали иностранцами Просмотров: 108
Земля подорожает в пять раз
Земля подорожает в пять раз Просмотров: 27
За гектар земли дали цену телевизора
За гектар земли дали цену телевизора Просмотров: 90
Коронавирус становится сезонным заболеванием
Коронавирус становится сезонным заболеванием Просмотров: 27
Дом сносят за счет жителей
Дом сносят за счет жителей Просмотров: 36
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 180
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть