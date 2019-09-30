Александра Радченко ошибочно признали мертвым

"Отца прооперировали, удалили язву. Потом не перевели в реанимационное отделение. Там сообщили, что он умер. Сказали, тело забрали в морг, в понедельник проведут вскрытие", — пишет жительница города Лубны на Полтавщине Анна на своей странице в "Фейсбуке". Фамилию и возраст не указывает.

28 сентября ее отцу 50-летнему Александру Радченко прооперировали язву желудка в коммунальном предприятии "Лубенская больница интенсивного лечения". В этот же день медики сообщили о смерти. Близкие начали готовиться к похоронам. Однако на следующий день им позвонили — оказалось, Александр жив. Врач перепутал пациентов. Мертвый был сосед Александра по палате — 88-летний мужчина, у которого тоже была фамилия Радченко.

— Через сутки после того, как сказали о смерти отца, врач извинялся. Объяснял, что понабирали на работу молодых, которые ошиблись, — добавляет Анна.

— Неприятный случай действительно произошел, — говорит главный врач Лубенской больницы интенсивного лечения Сергей Наталенко, 58 лет. — Проводим служебное расследование. Такое больше не повторится.