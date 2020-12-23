Александра Пупко взяли в плен

Российские наемники взяли в плен бойца 14-й отдельной бригады им. Романа Великого 29-летнего Александра Пупко 17 декабря. Схватили возле оккупированного города Славяносербск в Луганской области.

В воинской части говорят, что воин исчез днем. Не явился на вечернюю проверку. Побратимы стали его искать, но известий не было. Через четверо суток в российско-оккупационных СМИ появилась информация, что пехотинец находится в плену. Точные обстоятельства происшествия неизвестны.

Александр Пупко служит в должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона в звании младшего сержанта. Родился в селе Немовичи Сарненского района на Ривенщине. В Вооруженных силах служит с 2016 года.