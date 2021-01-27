Александра Отрепьева застрелил российский снайпер

21 января за селом Гнутово под Мариуполем Донецкой области погиб старший матрос 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского 28-летний Александр Отрепьев. В него попал российский снайпер.

Пуля наемника попала Александру в шею. Умер от кровопотери. Побратимы сразу открыли огонь. Уничтожили одного оккупанта, еще одного тяжело ранили.

Отрепьев родом из села Приют Еланецкого района Николаевской области. Служил наводчиком. Стал вторым погибшим с начала 2021 года. 11 января возле села Пески под Донецком российские наемники убили воина 56-й Мариупольской бригады Олега Андриенко.