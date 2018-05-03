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пятница, 04 мая 2018 06:00

Александр Микитюк погиб под Авдеевкой

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Десантник 19-летний Александр Микитюк из села Белый Рукав Хмельницкого района Винницкой области погиб на передовой под Авдеевкой Донецкой области 1 мая.

Александр Микитюк был бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил. На Пасху ему исполнилось 19 лет.

За несколько недель до гибели парень записал видео с песней, которую посвятил матери.

"Привіт, мамо! Я пишу тобі листа! Привіт, мамо! В мене сльози на очах. Все нормально, світить сонце. А в полях стоїть туман. Ти не знаєш, як ми лазим по полях, ти не знаєш, як буває важко нам, як проходять наші юності роки, бо на Сході воюємо ми… Моя мамо, я прошу тебе, не плач! Я повернуся живим! А як мертвим — поцілуй мене в уста. Бо твій син Героєм став!" - поет на видео боец.

Автор: Ольга БОРИСЮК
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Дата
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