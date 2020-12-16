300-летний перстень нашли возле села

Перстень времен Османской империи нашли археологи возле села Яселка Очаковского района Николаевской области. Серебряному украшению с позолотой - почти 300 лет.

— На перстне есть надпись: "Аллах, я — твой слуга", — говорит частный археолог Карл Хейн, 31 год. Нашел украшение и будет хранить в своей коллекции. - Чтобы понять эту гравировку, пришлось обратиться к специалистам в турецком Стамбуле. Они и предположили, что перстень изготовили в начале XVIII века.

Николаевщина входила в состав Османской империи в 1475-1774 годах. Затем перешла во владение Российской.

— Можно представить, как Осман, сын тогдашнего правителя Селима, отступал под натиском русских войск к морю. Помолился Аллаху, поцеловал перстень и оставил его в родных землях. Надеялся вернуться. Но погиб на войне с русскими, — добавляет Хейн.