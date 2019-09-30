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вторник, 01 октября 2019 00:40

24-летний Александр Кондратюк женился на своей 81-летней бабушке

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Винничанин 24-летний Александр Кондратюк женился на своей двоюродной бабке 81-летней Зинаиде Ларионовой из села Грушковцы Калиновского района Винницкой области. Соответствующую справку принес в военный комиссариат.

— В призывной период он каждый раз приносит нам эту справку, — говорит военный комиссар Винницкого объединенного военного комиссариата 53-летний Александр Данилюк. — В ней указано, что живет с женой, которая имеет первую группу инвалидности. Она нуждается в уходе, поэтому должны освободить его от службы.

Зинаида Ларионова не знала о своем замужестве. Была уверена, что 31 октября 2017-го подписывала документы на опекунство. У нее плохое зрение, плохо видит. Свадебный обряд проводили в винницком Загсе. Там рассказали, что женщина действительно дала согласие на брак.

— Суд должен был признать этот брак недействительным. Тот факт, что женщина не знала о своей женитьбе, мог стать причиной его аннуляции. Мы тогда подавали жалобу в прокуратуру. Но дело закрыли. Мол, отсутствует состав преступления, — объясняет военный комиссар.

Александр Кондратюк будет призывником до 27 лет.

— Потом переведем в статус военнообязанных, — добавил Данилюк. - В случае мобилизации должен идти служить. Но, опять же, он будет иметь право отказаться, потому что ухаживает за женой. Однако рано или поздно он таки захочет жениться на девушке своего возраста.

Автор: Татьяна САРАХАН
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