24-летний Александр Кондратюк женился на своей 81-летней бабушке

Винничанин 24-летний Александр Кондратюк женился на своей двоюродной бабке 81-летней Зинаиде Ларионовой из села Грушковцы Калиновского района Винницкой области. Соответствующую справку принес в военный комиссариат.
— В призывной период он каждый раз приносит нам эту справку, — говорит военный комиссар Винницкого объединенного военного комиссариата 53-летний Александр Данилюк. — В ней указано, что живет с женой, которая имеет первую группу инвалидности. Она нуждается в уходе, поэтому должны освободить его от службы.
Зинаида Ларионова не знала о своем замужестве. Была уверена, что 31 октября 2017-го подписывала документы на опекунство. У нее плохое зрение, плохо видит. Свадебный обряд проводили в винницком Загсе. Там рассказали, что женщина действительно дала согласие на брак.
— Суд должен был признать этот брак недействительным. Тот факт, что женщина не знала о своей женитьбе, мог стать причиной его аннуляции. Мы тогда подавали жалобу в прокуратуру. Но дело закрыли. Мол, отсутствует состав преступления, — объясняет военный комиссар.
Александр Кондратюк будет призывником до 27 лет.
— Потом переведем в статус военнообязанных, — добавил Данилюк. - В случае мобилизации должен идти служить. Но, опять же, он будет иметь право отказаться, потому что ухаживает за женой. Однако рано или поздно он таки захочет жениться на девушке своего возраста.
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