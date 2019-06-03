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вторник, 04 июня 2019 00:00

15-летний Евгений Венгерский спас двух детей

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В Житомире 24 мая Евгений Венгерский, 15 лет, спас 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестру. Они чуть не утонули.

- Мы с товарищами возвращались домой с учебы. Перешли мост через реку Каменку, спустились к берегу. У самой воды увидели двух маленьких детей, - рассказывает Евгений Венгерский. - Рядом на лужайке сидели взрослые, но было видно, что к этим детям они не имеют отношения. Вдруг оба ребенка прыгнули в воду. Течение сразу сбило с ног меньшую девочку, потом мальчика. Обоих понесло от берега. На раздумья не было времени, и я прыгнул в поток. Сам вытащил девочку из воды, мальчика помогли спасти взрослые.

Когда приехала полиция и врачи, Евгений с товарищами пошел домой. По дороге встретил мать малышей. Семья гуляла у реки. Дети проигнорировали запрет купаться и сами убежали к воде, объяснила женщина.

Во время последнего звонка Евгению вручили благодарность от Нацполиции.

1 июня в селе Атаки Хотинского района Черновицкой области старший лейтенант полиции 24-летний Иван Дудчак вытащил из Днестра 24-летнюю девушку. Она хотела утопиться.

- В 16:56 пыталась спрыгнуть с моста. Когда полицейские подъезжали, девушка как раз упала вниз. Иван Дудчак бросился за самоубийцей. Из-за сильного течения ее удалось подхватить лишь на середине Днестра. Ее здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе.

Автор: Анна ОРЕЛ
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