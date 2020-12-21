"Жуешь, а он тает во рту". Леся Никитюк съела пакет

Ведущая Леся Никитюк попробовала на вкус упаковку, которая может спасти планету.

Никитюк, путешествуя на своей "Le Маршрутке" по Украине, удивила "Новий канал" необычным изобретением. Она познакомилась с учеными: они разработали пакеты, которые можно есть. Ведущая попробовала упаковку на вкус.

"Впервые в жизни ела пакет. От него тебе не будет вреда. Жуешь, а он тает во рту. Это гениальное изобретение. Природа так страдает от полиэтилена: рыба задыхается, черепахи умирают, потому что глотают пакеты вместо еды. А теперь представьте, гуляешь в лесу, достал яичко, сам его съел. Пакет выбросил. Им может ежик пообедать, и ему от этого ничего не будет", – делится впечатлениями Никитюк.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Эта упаковка полностью натуральная. В отличие от своих искусственных родственников, которые разлагаются за сотни лет, ей нужен всего месяц, чтобы полностью сгнить.

"В составе пакета есть кукуруза. Изобрели мы его совершенно случайно. Когда работали в лаборатории с пищевыми продуктами, их раствор разлился на столе. За ночь он высох, и мы увидели пленочку. Решили эту пленочку сделать больше и склеить ее. Вот так и придумали упаковку", – рассказывает доцент кафедры технологии питания Сумского национального аграрного университета Дмитрий Бидюк.

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Пакет выдерживает до 4 кг.

Ведущую Лесю Никитюк обокрали во время путешествия. Никитюк отправил "Новый канал" ее "Le маршрутке" исследовать Черниговскую область. Ведущая с водителем остановились отдохнуть в "Богдане" у поля и остались без вещей.