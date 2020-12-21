 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 405
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 342
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2376
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1926
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1719
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 630
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
7
18
6
6
&quot;Жуешь, а он тает во рту&quot;. Леся Никитюк съела пакет
"Жуешь, а он тает во рту". Леся Никитюк съела пакет
Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
Во Львове торжественно зажгли главную елку
Во Львове торжественно зажгли главную елку
Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
Видео
Все видео
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
Гондолы в Венеции снова катают пассажиров
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
"Туроператоры брутально врут!" - глава МИД призвал отказаться от поездок заграницу
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
На украинских Мальдивах цветут орхидеи
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 180
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1116
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1773
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 891
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 720
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 19:25

"Жуешь, а он тает во рту". Леся Никитюк съела пакет
4

  Комментировать

Ведущая Леся Никитюк попробовала на вкус упаковку, которая может спасти планету.

Никитюк, путешествуя на своей "Le Маршрутке" по Украине, удивила "Новий канал" необычным изобретением. Она познакомилась с учеными: они разработали пакеты, которые можно есть. Ведущая попробовала упаковку на вкус.

"Впервые в жизни ела пакет. От него тебе не будет вреда. Жуешь, а он тает во рту. Это гениальное изобретение. Природа так страдает от полиэтилена: рыба задыхается, черепахи умирают, потому что глотают пакеты вместо еды. А теперь представьте, гуляешь в лесу, достал яичко, сам его съел. Пакет выбросил. Им может ежик пообедать, и ему от этого ничего не будет", – делится впечатлениями Никитюк.

В отличие от своих искусственных родственников, которые разлагаются за сотни лет, упаковке нужен всего месяц, чтобы полностью сгнить.
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
В отличие от своих искусственных родственников, которые разлагаются за сотни лет, упаковке нужен всего месяц, чтобы полностью сгнить.
В отличие от своих искусственных родственников, которые разлагаются за сотни лет, упаковке нужен всего месяц, чтобы полностью сгнить.
В отличие от своих искусственных родственников, которые разлагаются за сотни лет, упаковке нужен всего месяц, чтобы полностью сгнить.

Эта упаковка полностью натуральная. В отличие от своих искусственных родственников, которые разлагаются за сотни лет, ей нужен всего месяц, чтобы полностью сгнить.

"В составе пакета есть кукуруза. Изобрели мы его совершенно случайно. Когда работали в лаборатории с пищевыми продуктами, их раствор разлился на столе. За ночь он высох, и мы увидели пленочку. Решили эту пленочку сделать больше и склеить ее. Вот так и придумали упаковку", – рассказывает доцент кафедры технологии питания Сумского национального аграрного университета Дмитрий Бидюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие подарки к Николаю готовят Притула, Педан и Никитюк

Пакет выдерживает до 4 кг.

Ведущую Лесю Никитюк обокрали во время путешествия. Никитюк отправил "Новый канал" ее "Le маршрутке" исследовать Черниговскую область. Ведущая с водителем остановились отдохнуть в "Богдане" у поля и остались без вещей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Жуешь, а он тает во рту". Леся Никитюк съела пакет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Дизайнер Эмануэль Унгаро: Мне нравилась прямая связь между тканью и контурами тела девушки

Показали 180 картин Марии Примаченко

Первый регулировщик изменил культуру дорожного движения

В Европе впервые провели операцию под наркозом

Расстреляли украинскую разведчицу

Взрыв разрушил часть многоэтажки

"Наш дорогой ребенок" - открыли радиоактивный элемент

Идеальный половой акт длится до 13 минут

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 28990
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 19550
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 12438
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 8001
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 5238
Путешествия
Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
Ведущая тревела на яхте за €7,5 тыс. купалась на пляже Аполлона
7
 Просмотров: 360
Во Львове торжественно зажгли главную елку
Во Львове торжественно зажгли главную елку
18
 Просмотров: 1188
Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре
6
 Просмотров: 243
Лесю Никитюк обокрали на Черниговщине
Лесю Никитюк обокрали на Черниговщине Просмотров: 72
Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
Ведущая тревела едва не потеряла сознание во время дайвинга
6
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
9
Зеленский - неудачник года
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
1
Зеленский назвал условия для изменения Конституции
1
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
Голосов: 1976
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть